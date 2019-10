INTERVJUU | Usain Bolti mantlipärija Karsten Warholm: rekordeid lihtsalt laenatakse ja mõne aja pärast peab need edasi andma 

Möödunud laupäeval Politseipargi läheduses asuvasse kasiinosse sattudes võis seal kohata kergejõustikumaailma kuumimat härrat Karsten Warholmi!

„Norras on kasiinod ebaseaduslikud... Ilmselt lähengi sinna tähistama,“ teatas tõkkejooksja pärast Noblessneri valukojas toimunud galat, kus ta valiti Euroopa aasta parimaks meeskergejõustiklaseks. Kas viiking on hinges suur pokkerifänn? „Ma seda ei ütleks, aga mulle meeldib mängida,“ vastab ta. Norralane lisab, et kõige enam naudib ta hasartmängudest hoopis ruletti.

Warholmist on saamas kergejõustikumaailma uus Usain Bolt. Temas peitub kõik vajalik, et olla oma ala esindusnägu ning fännide lemmik: 23aastane skandinaavlane on ilus, tark ja osav ning neid omadussõnu võib julgelt panna ka ülivõrdesse.