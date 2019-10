Fernando Alonso avaldas põhjuse, miks temast ei saa Ott Tänaku asendajat 

Alonsol on Toyotaga hea suhe. Näiteks võitis ta Jaapani autotootja ridades legendaarse Le Mansi võidusõidu ning osaleb jaanuaris sama kuulsal Dakari rallil. Alonso ambitsioonid end vormel-1 järgses elus mõnes muus sarjas tõestada on pannud paljude mõtted liikuma WRC sarja suunas. Tema kolleeg Kimi Räikkönen näiteks on aastaid varem sellise sammu oma karjääris teinud. Nüüd, mil autorallimaailm ootab kui üks mees, millal tuleb uudis Tänaku liitumisest Hyundaiga, lükkas Alonso aga ümber võimaluse nagu võiks temast saada eestlase asendaja.