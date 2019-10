VIDEO | Tisse välgutanud supermodellid segasid MLB finaali ja said eluaegse staadionikeelu 

Astorsi söötja Gerrit Cole oli just viskama asumas, kui nägi ühtäkki tribüünidel nelja paljast rinda. Naised paljastasid rinnad korduvalt ning hajutasid seeläbi Cole’i tähelepanu. Astors siiski võitis kohtumise 7:1 ning läks finaalseeriat 3:2 juhtima.

Matši järel selgitati välja, et ülemeelikute tüdrukute näol oli tegemist kahe tuntud supermodelliga. Paraku lõppes võrukaelade trikitamine nii Lauren Summeri kui Julia Rose’i jaoks kurvalt. Nimelt saatis MBL neile pärast kohtumise kirja, et nad on saanud igavese staadionikeelu kõikidele sarja mängudele.