Doping Venemaa häkkeritegrupp „Moodne karu" ründab antidopingu organisatsioone Toimetas Oliver Lomp , täna, 22:28

WADA kontor Foto: Reuters/Scanpix

Microsofti küberturvalisuse osakond andis täna hoiatuse, et Venema häkkeritegrupp „Moodne karu“ on võtnud sihikule maailma antidopinguagentuurid, et külvata Tokyo olümpiamängude eel segadust.