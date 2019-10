Tallinna Mõõk on Euroopa meistrivõistlustega sama tähtis 

Katrina Lehis võib praeguse seisuga küll asuda individuaalselt OMi edetabelis 14. real, ent hetkeseisuga ta Tokyosse ei pääseks. Sinna läheb kokku kaheksa koondist üldtabeli põhjal – neli parimat ning seejärel neli tsoonide parimat (tingimusel, et tsooni parim on üldtabeli 16 parema seas), kellest igaüks paneb välja kolm parimat vehklejat. Kui mõne tsooni parim ei mahu edetabelis 16 parema sekka, saab OM pääsme üldtabeli paremuselt järgmine koondis, olenemata tsoonist (alates 5. edetabelikohast).

Võttes arvesse asjaolu, et olümpiamängudele kvalifitseerutakse valdavalt võistkondliku maailma reitingu järgi (34st vehklejast 24), on MK-etapid olümpiat silmas pidades väga suure tähtsusega turniirid. 2019. aastal toimuv 50. Tallinna Mõõga vehklemisturniir on üks viiest MK-etapist. Võistkondliku maailma reitingu punktisüsteemi järgi on MK-etapp Tallinna Mõõk lausa samal tasemel Euroopa meistrivõistlustega.