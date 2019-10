TOHOH! Hispaania meedia väitel on Hyundaiga liituv Tänak masinat juba ka testinud 

Evans kinnitas pärast artikli avaldamist, et on oma infos kindel, sest muidu poleks ta lugu avaldanud. Pärast Kataloonia rallit on ametivenna juttu toetanud ka teised ajakirjanikud.

Soome rallieksperdi Mika Wuorela sõnul on Tänak ühes Hyundai tiimipealiku Andrea Adamoga avalikkust juba nädalaid lollitanud: "Leping sõlmiti juba kuu aega tagasi, nii et meid on päris kaua narritatud."

Ka Hyundai esipiloot Thierry Neuville on esimesi noppeid konkurendi tiimivahetuse kohta juba poetanud: "Kui ta järgmisel hooajal koju tuleb, toob ta kõik oma tehnilised oskused kaasa ja meil tekib võimalus kasutada parimat autot," sõnas belglane, kui tal paluti Tänaku Kataloonia ralli punktikatse üleolekut kommenteerida.

Teisipäeval kirjutas Hispaania väljaande AS kirjatsura Pipo Lopez samuti juba kindlas kõneviisis, et saarlane on Lõuna-Korea autotootja leeri siirdumas, kuid uue infona avaldas Lopez, et Tänak ei sõlminud Soome ralli ajal lepingut pimesi, vaid on Hyundai i20 WRC masinat ka juba testinud.