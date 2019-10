INTERVJUU | Jürgen Henn: ei ole nii, et Kostja kamandab teisi, aga ise jalutab, suits ees, ringi 

FC Flora jalgpallimeeskond kindlustas möödunud pühapäeval klubi ajaloo 12. Eesti meistritiitli, kuid esimese 32aastase Jürgen Henni juhendamisel. Kaht eelmist (2017 ja 2015) aitas Henn sepistada abitreenerina.

Jürgen, kas Eesti meisterklubi peatreeneri uni on magusam kui abitreeneri oma?(naerab) Seekord on isegi kuidagi rahulikum. Eelmisel kahel korral möllasid emotsioonid millegi pärast rohkem, vabanemine oli suurem. Seekord tunnen end praegu vähemalt rahulikult. Võib-olla seepärast, et hooaeg pole päriselt läbi. Ei saa päris lõdvaks lasta.

Saan aru, et õige pidu tuleb pärast hooaja lõppu. Jah, seda küll. Karikamäng (täna Paide linnameeskonnaga - M.T.) on meie jaoks ka tähtis ja paljudel mängijatel on veel koondiselaagrid tulemas. Kindlasti püüame veel hooaja lõpuni hästi keskenduda.