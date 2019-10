Toyota pealik uuel hooajal Tänakuta jätkamisest: pagana häiriv asi! 

Usutavasti sõlmib Tänak tulevaseks hooajaks lepingu käimasoleval aastal tootjate arvestust juhtiva Hyundaiga. Eestlane on Toyotale olnud tähtsaim sõitja viimased kaks hooaega: lisaks hiljuti võidetud tiitlile tuli ralliäss mullu sarjas kolmandaks, konkureerides üldvõidule viimase etapini.

Tänaku olulisust meeskonnale ilmestab ka tõik, et eestlane on meeskondlikku arvestusesse panustanud 219 punktiga, Toyota teised piloodid Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke aga kahe peale kokku 143 silmaga.

Selle pärast oleks Tänakust ilmajäämine Mäkinenile suureks tagasilöögiks. Toyota pealik sõnas, et maailmameistri siirdumine Hyundaisse teeks olukorra keeruliseks. "(See oleks) pagana häiriv! Kui nii juhtub, muudaks see asjad paljudele keerulisemaks. Isegi praegu pole jõudude vahekorrad paigas," vahendas Mäkineni sõnu Soome telekanal MTV.