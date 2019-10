Malcolm Wilson: usun, et Tänak võinuks M-Sporti jäädes juba 2018 maailmameistriks tulla 

„Paljud teavad, et olen emotsionaalne inimene. Näha oma silmaga, kuidas ta tiitli kindlustas... Ott tegi seda suurepärasel viisil, eriti vaadates punktikatse aega ja teda kummitanud pinget,“ ütleb Malcolm Wilson Õhtulehele. Inglane ja M-Spordi rallitiim on justkui sünonüümid ning pole saladus, et 63aastane härra mängib Tänaku karjääris meeletult tähtsat rolli.

Küsimus, millal Wilson värsket maailmameistrit esimest korda nägi, võtab ta kergelt ohkama ja paneb pingsalt mõtlema. „See oli enne Pirelli Star Driveri lõppvõistlust. Vist Soome rallil, kus Ott sõitis N-rühma Subaruga,“ sobrab firmapealik mälus.

Aasta siis oli 2009 ja Tänak kihutas teist korda MM-sarjas. Kahe hooaja pärast sai ta rallimaailma tippseltskonnas esimest korda võistelda WRC-autoga, mille valmistas mõistagi ette M-Sport.