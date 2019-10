Katrina Lehis vajutab gaasi põhja ja liigub olümpiakursil 

Tandem on käinud kahes välislaagris: esmalt timmiti nädal aega vormi Horvaatias ja pühapäeval lõppes Ukraina laager. "Teine oli tunduvalt raskem kui esimene," rääkis Novosjolov Kiievis toimunud Eesti koondise ettevalmistusest Tallinna MK-etapiks. "Mulle tundus, et see õnnestus. Tüdrukud klappisid omavahel hästi."

Reedel algava koduse tippturniiri eel hoidusid nii sportlane kui ka treener vekslite jagamisest. "Tavaliselt vaatab kõige suurem vastane vastu hommikul peeglist," ütles Novosjolov muheldes. "Kui see on alistatud, siis on kõik korras."

Treeneri sõnul on põhitähelepanu läinud ÜKEle. "Hiljem pole sellega enam aega tegelda," lausus Novosjolov. "Vaatasin Katrina probleemseid kohti teise pilguga. Olin meeldivalt üllatunud – arvasin, et pilt on nukram."

Asjaajamisega on põhiliselt tegelnud Lehise pikaaegne toetaja Indrek Madar. "Kõigepealt tuli leida elamispind, et Katrina ei läheks kuuse alla või Balti jaama tunnelisse," naljatas ta. "Kõige raskem oli eelarve täitmine Tokyo olümpiani."

Üheks peasponsoriks hakkas Alexela. "Hea on olla ruumis, kus on värske maailmameistri ja loodetavasti ka tulevase maailmameistri auto," ütles Alexela grupi juhatuse esimees Andreas Laane, osutades nii Ott Tänaku neljarattalisele sõbrale kui ka Lehise uuele autole.

Toyota brändijuht Margus Nõmmik andis Amservi poolt Lehisele Toyota Corolla hübriidmudeli. Küsimus, kas 24aastane sportlane helistab Tänakule ja uurib, kuidas sellega liigelda, pani ta naeru kihistama.