TOHOH! 43aastane Klitško kavatseb poksiringi naasta ja uuesti maailmameistriks tulla 

Ukrainlane rääkis väljaandele Business Insider, et võimed pole kuhugi kadunud. "Mul on endiselt see olemas. Suudan ma võidelda? Jah. Hetkel ma tagasitulekut ei välista," lausus Klitško.

Poksilegend, kes karjääri jooksul 69 matši pidanud ja neist 64 võitnud, kinnitas, et peaks ta naasma, siis ainult juhul, kui kavatseb ajalugu teha. "Kui tulen tagasi, siis selleks, et rekord purustada. On see ahvatlev? Ma ütleksin jah, see on päris lahe. George Foreman tegi seda. Ta oli 45, kui maailmameistriks tuli ja see on päris kõva avaldus," sõnas Klitško.