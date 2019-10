Rallimänedžer: Toyota proovib Tänaku kaotamise järel Ogier'd värvata 

Kuuekordne maailmameister kihutab tänavu Citroeniga, kuid on hooaja jooksul korduvalt kurtnud, et masin ei võimalda tal kiiremini sõita.

"Võin omast kogemusest ütelda, et säärane klausel võib lepingus täitsa olla. See on üsna tõenäoline," arutles Jouhki, kes esindab Jari-Matti Latvalat, Teemu Sunineni ja Kalle Rovanperä.



Ta lisas: "Samas, tavaliselt on lepingus ka võimalus sõitjapoolseks kontrahti lõpetamiseks."



Tänaku siirdumine Hyundaisse pole jätkuvalt ametlikult kinnitatud, kuid sellest kõneldakse ja kirjutatakse üha kindlamas kõneviisis.