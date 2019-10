FC Flora kapten lõpetab pika karjääri 

„Üks suur peatükk minu elust saab selle hooajaga läbi. On see vast olnud üks vahva sõit! Tänan kõiki, kes selle pika reisi minuga kaasa on teinud. Erilised tänud lähevad mu perele ja abikaasale ning FC Flora klubile, kes mind sellel teekonnal toetanud on,“ lausus Kams.