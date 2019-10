KAHJU! Kuulus autotootja on vaid ühel juhul nõus MM-sarjaga liituma 

Kuulus automark on ikka aegade jooksul MM-sarjas figureerinud, kuid 2011. aastal teatati, et nende tehasetiim on teel WRCsse. Volkswagen hakkas arendama Polot ning palkas toona tohutuks talendiks peetud Sebastien Ogier'.

Kuna 2012. aastaks polnud auto veel valmis, jättis tänaseks kuuekordne maailmameister tippseltskonnas ühe hooaja vahele ning sõitis MM-sarjas Škoda Fabia S2000ga.

Aasta hiljem debüteeris Polo R WRC MM-sarjas ning sakslaste imelist toodangut kasutasid Ogier, Jari-Matti Latvala ja Andreas Mikkelsen. Nelja hooaja jooksul oldi üliedukad, sest 52 MM-rallist võideti tervelt 43 ja vahemikus 2013-16 võideti nii individuaalne (ainult Ogier) kui ka meeskondlik üldarvestus.

Ehkki Volkswagen jätkas Polo arendamist – teiste hulgas aitas neid kahekordne maailmameister Marcus Grönholm – ning kavatses 2017. aastal tulla välja uue autoga, mis vastaks värsketele Rahvusvahelise autoliidu FIA reeglitele, teatati 2016 novembris järsust lahkumisest.

Volkswageni pagemise põhjuseks oli eelnevalt lahvatanud Dieselgate, kust selgus, et miljonid Volkswageni ja firma teiste markide (näiteks Audi ja Škoda) autod kannavad petutarkvara, mis valetab heitgaaside koguse madalamaks. Volkswagen maksis valskuse eest ränka hinda – tasuda tuli nii trahve, saada hakkama mainelanguse ning aktsia väärtuse kahanemisega.

Tõsi, autorallist pole Volkswagen siiski kadunud. Nende Polo R5-autod, millega sõidetakse MM-sarjas WRC2-klassis, on end tõestanud väga edukate masinatena. Tõsi, see ei sündinud valudeta, sest tänavuse hooaja alguses põlesid mitu Polot maani maha. Volkswagen on suutnud probleemi siiski lahendada.

2022. aastal hakkavad MM-sarjas kehtima uued regulatsioonid ning ühe muutusena saame näha hübriidmootoriga neljarattalisi põrgulisi. FIA rallidirektor Yves Matton on sõnanud, et üks tootja on vägagi huvitatud MM-sarjaga liitumisest.