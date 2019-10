WRC Hyundai pealik Andrea Adamo: Tänak on erakordne talent Ohtuleht.ee , täna, 19:32 Jaga: M

Andrea Adamo. Foto: Martin Ahven

Hyundai rallitiimi pealik Andrea Adamo sõnul on kaheaastane leping Ott Tänakuga märk sellest, et Lõuna-Korea autotootja on endiselt MM-sarjale pühendunud ning tahab seal edu saavutada.