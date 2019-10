Margus Murakas: kogu see lolli mängimine ja lepingu ümber hämamine ei tulnud alale kasuks 

Seda Tänaku Hyundaisse siirdumise kuulujuttu on praeguseks räägitud juba nädal või isegi veidi kauem. Eks Ott ja Markko Märtin teavad neid käike ja seda, mis seal taga on, ise paremini. Võib-olla on see, et on aastaid sõidetud ja nüüd võiks raha teenida. Võib-olla tehnilised rikked, kuid kas need olid tõesti seda väärt, et maailma suurima autotootja meeskonnast ära minna? Toyota kiirus on ikkagi olnud äge ja tiitel tuli ikkagi ära.

Täit tõde, miks Ott Hyundaisse läks, ei saa me ilmselt kunagi teada. Samas, kas see ongi oluline? Vaatame parem, mida järgmine aasta toob. Kaks kiiret meest ühes meeskonnas. Ott ja Thierry Neuville, kuidas nende positsioonid jagunevad? Kuidas hakkab olema tiimisisene korraldus?

Huvitav on paralleelselt näha, kas kuulujutul, et Sebastien Ogier liigub Citroenist omakorda Toyotasse, on mingi tõepõhi all.

Kogu see lepingusaaga pikale venimine ja selle ümber mämmutamine ja hämamine oli aga alale väga nadi. Eelmine nädal oligi üks suur hämamiste nädal, ministrid ees ja rallimehed järgi. See polnud äge! See peab olema ikka paganama hea põhjus, mispärast ei võinud juba kuu või rohkemgi tagasi sõlmitud lepingud avalikustada. Mis siis nüüd teisiti on? See, et Tänak on maailmameister? See oli juba kuu tagasi punktiseisu vaadates suhteliselt tõenäoline. Pigem oli küsimus, et kas Kataloonias või Austraalias. Veelkord, see pidi ikka olema hea põhjus, mis vääris seda hämamist ja lolli mängimist.

Tänaku kaheaastase lepingu põhjal sõltub, kas see on kivisse raiutud nagu Riia töölissöökla menüü, mis kunagi ei muut, või on see 1+1 ehk tal oleks aasta pärast, kui asjad ei lähe nii, nagu ta tahab, mingeid muudatusi teha.

Fakt on aga, et Oti kui sõitja väärtus on praegu tema senise karjääri kõrgeim ja sellest tuleb maksimum välja pigistada. Ta on ise ka öelnud, et selle maailmameistritiitli nimel on ropult tööd ja vaeva nähtud, nüüd tuleb siis kompensatsiooni saada, see on selge kui päev. Lisaks ei tea me, mis sellest rallivärgist kahe aasta pärast üldse saab, millised hübriidid tulevad jne. Küsimärke on palju ning pikemaks ajaks polekski olnud põhjendatud lepingut teha.