Autospordi ajakirjanik: Tänak tundis mõnikord, et ta ei meeldi Toyotas kellelegi 

Ott Tänaku siirdumine Toyotast Hyundaisse on tekitanud paraja uudispommi. Tunnustatud väljaande Autospordi ajakirjanik David Evans lahkas oma hiljutises kirjutises, miks otsustas eestlane tema hinnangul ja allikate sõnul Jaapani autotootja tiimist jalga lasta.

Tänak liitus Toyotaga 2018. aastal M-Spordist ning oli juba esimesel hooajal võimeline MM-tiitli eest võitlema. Tehnilised probleemid said talle ja kaardilugeja Martin Järveojale aga saatuslikuks. Tänavugi vedas mehaanika eestlasi vahepeal alt, kuid kõige kiuste krooniti ekipaaž Kataloonias maailmameistriks.

Evansi sõnul oleks rumal väita, et Tänak nõudis Toyotalt MM-etappidel käimiseks endale ja oma perele eralennukit, nagu vahepeal Soome meedia kirjutas. "Tean Otti terve tema profikarjääri. Säärased nõudmised on naeruväärsed. Need pole temalikud. Andke talle auto, raha ja võistlus ning ta on nõus sõitma," kirjutas ta.