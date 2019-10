WRC Tommi Mäkinen mõistab Tänaku lahkumisotsust Ohtuleht.ee , täna, 21:13 Jaga: M

Tommi Mäkinen. Foto: OLI SCARFF

Ott Tänaku kaotanud Toyota rallitiimi pealik Tommi Mäkinen ütles, et on eestlase lahkumiseks juba valmistunud. Samas märkis soomlane, et muidugi soovis ta koostööd eestlasega jätkata.