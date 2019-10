Üheksakordne maailmameister viskas nalja: Ott, ole ettevaatlik, nüüd pead sa oma tiimikaaslasi kuulama 

Tiimi senine kindel esinumber Thierry Neuville ütles, et on Tänaku liitumise üle väga õnnelik. Dani Sordo lausus sotsiaalmeedia vahendusel: "Tere tulemast tiimi, Ott ja Martin. Tore on teiega lõpuks samas tiimis olla. Teile hakkab Hyundai meeldima!"