Soome ralliekspert: Tänaku leping on eeldatavasti ralliajaloo suurim 

"Mulle tundub, et lahkumispõhjus on mingit sorti isiklik keemia," sõnas ta.

"Mängus on ka suur hulk raha. Võib eeldada, et see on ralliajaloo üks suuremaid, kui mitte suurim leping," lisas Tahko.

Tema sõnul olla Toyota tiimi bossi ja Tänaku suhted soojad. "Kõik peegeldab seda, et Tommi peab Otist väga lugu."

Eesti rallisõbrad teavad suurepäraselt, kui palju on Toyota Yaris Tänakut ja Martin Järveoja alt vedanud. Tahko ei usu, et see on tiimivahetuse põhjus.

"Kui lugeda kõik tehnilised vead kokku, siis on Toyota, Hyundai ja Citroen ilmselt üpris tasa. Igal autol juhtub aeg-ajalt midagi, see käib ala juurde."

Kui Toyota tiimile mõjub maailmameistri lahkumine teoreetiliselt halvasti, siis soomlase Jari-Matti Latvala tuleviku muutis see Tahko hinnangul helgemaks. Kuulujuttude kohaselt on Toyota sõlminud lepingu Soome talendi Kalle Rovanperäga, kuid ametlikku kinnitust sellele pole.