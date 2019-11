WRC ŠOKK? Tänakuta jäänud Toyota pole veel valmis sõitjate osas otsuseid langetama Toimetas Mart Treial , täna, 09:00 Jaga: M

Kes kihutavad järgmisel rallihooajal Toyota Yarisega? Foto: AFP/Scanpix

Ott Tänaku lahkumine Hyundaisse tähendab, et Tommi Mäkinen peab Toyotasse leidma uue sõitja. Avalikkusele teadaolevalt on lahtine kogu trio, kuid kuulujuttude kohaselt on üks kolmest mehest nooruke Kalle Rovanperä.