Saksa väljaanne: Ogier testib järgmisel nädalal Toyotat 

Saksa väljaanne Rallye Magazin kirjutas eile, et kuuldavasti testib Ogier järgmisel nädalal Toyota Yarist.

Toyota tiimi boss Tommi Mäkinen ütles Soome meediale, et tal pole sel teemal midagi kosta. "Läbirääkimised sõitjatega käivad. Kui meil on midagi teatada, siis teatame."

Ogier' võimalik siirdumine Citroenist Toyotasse on viimastel päevadel saanud hoogu juurde, kuigi prantslasel on veel aasta jagu kehtiv leping Citroeniga.

Ajakirjandusest on käinud läbi igasugust infot, sealhulgas see, et Ogier' lepingus olla klausel, mis lubab tal käimasoleva hooaja lõpus ainult pensionile minna, mitte tiimi vahetada.