Küsimus Tänaku kohta ajas Mäkineni naerma 

Portaal rallit.fi küsis Mäkinenilt selle teooria kohta arvamust, mispeale puhkes soomlane naerma. "See on päris naljakas väide," sõnas ta.

Ent tõsines kiiresti ja lisas: "Minu suur iidol on Andrew Cowan (kunagine Mitsubishi rallitiimi juht ehk Mäkineni ülemus - toim.). Oleme meeskonda ehitades mõelnud, kuidas tema seda tegi.

Oleme püüdnud hoida head tuju ja kambavaimu. Meie jaoks on kõik tiimiliikmed olulised. Püüame meeskonda arendada selle suhtumisega. Teame, et see annab meile parima võimaliku tulemuse."