Oleg Gross Tänaku tiimivahetusest: Ott ei lasku nii madalale, et külajutte arutada 

Reede õhtul sai viimaks kinnitust eelmisel reedel Kataloonia ralli ajal liikvele läinud kuulujutt, et värske autoralli maailmameister Ott Tänak lahkub Toyota leerist ning siirdub Hyundai ridadesse.

"Adamo visioon on väga paljulubav ning sobib minu tulevikuambitsioonidega. Minu jaoks on suur au saada võimalus liituda Hyundaiga põneval ajal nii tiimile kui ka mulle," kommenteeris Tänak pressiteate ülemineku tagamaid.

"Austan väga, mida Hyundai on saavutanud – oleme mitu hooaega tihedalt võidelnud. Nende auto ja võistkond on alati olnud konkurentsivõimeline. Sõitjate rivistus on hea ja ootan juba, mida suudame järgnevate aastatega korda saata."