Eestist välja saadetud Levadia ründaja: mind arreteeriti, sest eestlased suhtuvad venelastesse pehmelt öeldes eelarvamusega 

Ta põhjendas, et kiirustas Venemaale pere juurde. Meeskonnal oli vaba päev ning klubi lubas tal eraasjus ära käia. Paraku läks nii, et tagasi Levadia juurde ta ei jõudnudki.

Iga inimene, absoluutselt igaüks on 40 km/h võrra kiirust ületanud. Tuleb lihtsalt teada, kus ja kuidas seda teha. Mina lihtsalt jäin vahele. Kusjuures ma pole kunagi liiklusõnnetusse sattunud, kuid lõpetasin säärases absurdses olukorras."

Ta lisas, et arestikambrisse sattumine oli šokeeriv kogemus. "Ma ei teinud midagi ja pidin kaks päeva trellide taga istuma. See mõjus šokina. Loomulikult oli keeruline esimest korda kongis olla. Asutus ise oli moodne. Õnneks pole mul seda millegagi võrrelda.

Kaks päeva hiljem mind deporteeriti. Momentaalselt. Nad võtsid mu passi ja viisid mu piiripunkti. Hiljem sain teada, et mul pidanuks vastavalt seadusele olema 12 tundi asjade pakkimiseks, aga sellist võimalust mulle ei antud."

Kas otsust vaidlustada ei saanud? "Sai küll, aga üleminekuakna sulgumiseni oli jäänud vaid kuu, kuid vaidlusprotsess kestnuks kauem. Jurist ütles, et umbes kaks-kolm kuud. Helistasin Levadia presidendile ja otsustasin, et parem on leping tühistada."