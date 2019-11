Tommi Mäkinen: ju Tänak arvab, et mujal on muru rohelisem 

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen on mõistagi löödud, et värske maailmameister tiimist lahkub. Küll aga eitab ta probleeme omavahelistes suhetes. Soomlane usub, et Tänak lahkus auto tõttu.

Ta jätkas: "Ma ei usu, et oleksin saanud Tänaku siin hoidmisel midagi teisiti teha. Iga sõitja võib oma otsused vabalt teha. Ju ta arvab, et mujal on muru rohelisem."

Eestlase lahkumisega on levima hakanud mitmed värsked kuulujutud. Kõnekaim neist Sebastien Ogier´ potentsiaalne liitumine Toyotaga. Saksamaa meedia sahistas, et prantslane hakkab juba Yarist ka testima, kuid Mäkinen lükkas need jutud ümber.

"Suurepärane uudis! Aga tänapäeval avaldatakse igasuguseid kõlakaid. Aga nii kaua kui Ogier on seotud Citroeniga, pole see praktiliselt võimalik. Me pole sel teemal isegi omavahel arutlenud. Tal on Citroeniga kehtiv leping, meie seda murda ei saa," sõnas Mäkinen.

Muuhulgas uuriti tiimipealikult järgmiste käikude kohta. Ta kinnitas, et kindlasti ollakse huvitatud Kalle Rovanperäst. Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke´i olukorda Mäkinen konkreetselt kommenteerima ei soostunud, kuid vihjas, et radaril on mõlemad.