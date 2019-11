KAHJU! Eesti korvpallikoondislasel on taas põlvega probleeme, sel aastal ta enam platsile ei saa 

"Eile käis meie mängija Erik Keedus põlvega artroskoopilisel operatsioonil ja on seega mõneks ajaks mänguvormi vahetanud tsiviilriietuse vastu. Uuesti platsil on lootust teda näha 2020. aasta alguse poole. Erik ise kinnitab, et tunne on täna hea," seisab Rapla meeskonna Facebook´i lehel.