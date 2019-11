TRAGÖÖDIA: NBA korvpalluri teine õde mõrvati viis aastat pärast esimest 

Bullocki teine õde pussitati surnuks 2014. aastal. Põhjuseks tõsiasi, et tol hetkel 26aastane Henderson oli transsooline. Mõrvarit pole endiselt tabatud. Pärast juhtunut hakkas Bullock LGBT aktivistiks.

Bullock võttis juhtunut vastu väga raskelt. 28aastane korvpallur sõnas Instagramis, et tahtis vennana nende jaoks rohkem olemas olla.

"Mu süda pole kunagi nii murtud olnud. Miski pole enam endine, soovisin, et oleksin temaga veel korra rääkida saanud. Ma ei suuda seda uskuda. Andke mulle andeks, õed! Annan endast parima, et perekonda koos hoida ja teeme kõik, et mõrvar välja selgitada," kirjutas Bullock oma postituses.