Korvpall Mullune finalist on hädas! Käeluu murdnud Curryt ootab pikk vigastuspaus Toimetas Mihkel Talivee , täna, 12:00 Jaga: M

Stephen Curry. Foto: Getty Images

Kahekordne NBA väärtuslikem mängija Stephen Curry käis reede hommikul käeluumurru tõttu operatsioonil. Selgus, et 31aastane kaugviskespetsialist peab platsilt kõrvale jääma vähemalt kolmeks kuuks. Tema koduklubile Golden State Warriorsile on tegu tõsise tagasilöögiga, sest mullune finalist on hooaja esimesest viiest mängust võitnud vaid ühe.