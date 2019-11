Soome meedia: Ott Tänaku miljonifirma käive on kahe aastaga kümnekordistunud 

"Tänak teenib uue lepinguga miljoneid, kuid olulise osa sellest investeerib ta kodumaal asuvasse firmasse," seisab artiklis. "Värsked majandustulemused näitavad, et firma OT Service OÜ ja kaubamärk OT Racing käive on viimase kahe aastaga kümnekordistunud, ulatudes 2,11 miljoni euroni."

Iltalehti andmetel on ettevõte registreeritud Tallinnasse, kuid peamine töö käib Tänaku kodukohas Saaremaal. Firma juhiks on märgitud rallimehe abikaasa Janika, kellel on raamatupidaja haridus. OT Racing on kombinatsioon rallispordist, auto varuosadest ning fännipoest.