Kerr Kriisa tegi Leedus taas hiilgava partii, tasuks magus võit 

Edu tõi tugev viimane veerandaeg, mis võideti 23:11. 28 minutit platsil olnud Kriisa oli väga olulises rollis. Ta viskas üleplatsimehena 22 punkti, tabades sealjuures kolmesed kuuest viis. Lisaks jagas mängujuht seitse resultatiivset söötu.

Seni on Kriisa toonud keskmiselt 16,22 punkti, mis on kogu liiga paremuselt seitsmes näitaja. Resultatiivsete söötude arvestuses (keskmiselt kuus) on 18aastane pallur kolmas.