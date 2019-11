VIDEO | Warriors kaotas lisaks mängule veel teisegi põhimehe, 76ers jätkab tänu pöörasele viimase sekundi kolmesele täiseduga 

Hornets tõusis võiduga idakonverentsis kuuendaks, Warriors jätkab läänes 13. kohal, edestades vaid New Orleans Pelicansi ja Sacramento Kingsi.

Lisaks selgus, et niigi hõrenenud mullune finalist peab paar mängu läbi ajama Draymond Greenita, kes tänagi kaasa ei teinud. Mitmekülgne ääremängija sai eelmises kohtumises sõrmevigastuse, mille tõttu peab järgmist paari matši kõrvalt jälgima.

29aastane Green sõnas ESPNile, et vigastus häiris teda terve mängu vältel. "Päris valus on. Ma ei suutnud matši jooksul pallist kinni haarata, mistõttu pidin ühe käega söötma ja triblama," lausus ääremängija.

Warriorsile on tegu suure hoobiga, sest vähemalt kolm kuud ei saa mängida kahekordne liiga väärtuslikem mängija (MVP) Stephen Curry, kes taastub käeoperatsioonist. On tõenäoline, et meeskonna teine tagamängija Klay Thompson, kes suvel finaali viimases kohtumises põlve eesmised ristatisidemed rebestas, peab jätma vahele terve hooaja.