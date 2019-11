VIDEO | Real ja Atletico ei suutnud Barcelona libastumist ära kasutada, Madridi klubid piirdusid viikidega 

Esmalt sõitis Atletico külla neljandal kohal paiknevale Sevillale. Kodumeeskond asus kohtumist juhtima 28. minutil, kui Ever Banega andis karistuslöögist kasti äärele söödu, kus sai peaga löögile Franco Vazguez. Argentiinlase üritus lendas väravasse vaatamata sellele, et puurivaht Jan Oblak sai pallile kaks kätt vastu.

Teisel poolajal sahistas võrku Atletico ründaja Diego Costa, kuid pärast pikka konsulteerimist videokohtunikuga (VAR) leiti, et söödu andnud Angel Correa oli suluseisus. Mõned hetked hiljem oli pall taas Sevilla väravas ning see kord määrustepäraselt: Alvaro Morata sai tagumise posti juurde tsenderduse ning saatis nahkkera peaga väravasse.

Madridi klubide viigid tähendavad, et tabeliliidrina jätkab vaatamata eilsele kaotusele endiselt Barcelona, kes on 11 mänguga kogunud 22 punkti. Sama paljude kohtumistega on samuti 22 silma kirja saanud Real, kuid väravate vahe on tiitlikaitsjal parem. Atleticol ja Sevillal on mõlemal koos 21 punkti, meeskonnad hoiavada vastavalt kolmandat ja neljandat kohta.