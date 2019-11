TÄNA OTSEBLOGI | Kvalifikatsioonis nobedaim olnud Bottas püüab Hamiltoni tiitlipidu edasi lükata  

Kvalifikatsioonis oli kiireim Bottas (1.32,029), kelle kasutada on Mercedese masin, talle järgnesid Ferrari piloot Sebastian Vettel (1.32,041) ja Max Verstappen (Red Bull, 1.32,096). Charles Leclerc (Ferrari, 1.32,137) oli neljas ja tiitlikaitsja Hamilton (Mercedes, 1.32,321) viies.

Sarja üldliidrina on Hamiltonil kolm etappi enne lõppu koos 363 punkti, britt edestab teisel kohal olevat Bottast 74 silmaga. See tähendab, et viiekordne maailmameister vajab üldvõiduks veel vaid kahte punkti ehk USAs piisaks talle kaheksandast kohast. Bottas aga peab oma tiitlilootuse säilitamiseks täna kindlasti võitma.