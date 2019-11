Olümpiapronksist ralliäss soovib WRC-sarja naasta: mul on Mäkineni ja Toyotaga head suhted 

Eelmisel nädalal Hispaanias viibides andis katarlane WRC telekanalile teada, et kavatseb järgmisel hooajal toimuvast Safari rallist osa võtta. "Soovin seda etappi sõita, sest sealsed olud sobivad meile hästi. Tunneme Safarit juba pikka aega ning nüüd on see tagasi. Usun, et meil on hea võimalus, kuna kavatseme mõnest WRC etapist osa võtta, kui aega leiame," sõnas Al-Attiyah.