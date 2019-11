Soome rallisõitjate imeline seeria ähvardab Austraalias katkeda 

Nimelt on alates 1996. aastast soomlased igal hooajal võitnud vähemalt ühe MM-ralli. Vinge seeria oli ohus ka mullu, kuid siis suutis Jari-Matti Latvala just Austraalias teistele koha kätte näidata ning poodiumi kõrgeimale astmele kerkida.

"Arvestades, et meie meeskond vajab Austraalias kaksikvõitu, on meil seal vähemalt hea stardipositsioon," sõnas Latvala ralli.fi-le. "Kui tahame meeskondliku maailmameistritiitlit, siis meil tuleb selle nimel pingutada. Vähemalt sellest vaatevinklist on meil kõigil lubatud gaasipedaal põhja vajutada."

Austraalia ralli ajalugu on soomlasi samuti soosiv, sest lisaks Latvalale on seal teistele koti pähe tõmmanud ka Marcus Grönholm (x3), Mikko Hirvonen (x3), Juha Kankkunen (x4) ja Tommi Mäkinen (x1).

"Mulle meeldib see ralli väga. Olin seal eelmine aasta edukas, seega kõik on võimalik ka tänavu. Soomlased pole tänavu veel rallit võitnud, kuid meil on veel võimalus," lisas Latvala. Lisaks temale võivad meie põhjanaabrite au päästa ka Citroenil kihutav Esapekka Lappi, kes on tänavu kolmel korral olnud teine, ning Teemu Suninen (M-Sport), kes samuti korra poodiumi teisele astmele tõusnud.