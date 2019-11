Tuntud ralliajakirjanik vihjas, et Mäkinen ei pruugi Tänaku asendamiseks üldse Ogier' suunas vaadata 

Saksa väljaanne Rallye Magazin jõudis ka juba kirjutada, et kuuldavasti istub Ogier tuleval nädalal Yarise rooli, et masinat testida. Mäkinenil jäi säärase kuulujutu peale suu pehmelt öeldes lahti.

"Suurepärane uudis! Aga tänapäeval avaldatakse igasuguseid kõlakaid. Aga nii kaua kui Ogier on seotud Citroeniga, pole see praktiliselt võimalik. Me pole sel teemal isegi omavahel arutlenud. Tal on Citroeniga kehtiv leping, meie seda murda ei saa," sõnas Jaapani autotootja tiimiboss.