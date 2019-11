Mbappe enne PSG-ga liitumist: Real ootab mind 

"Ta ütles mulle: Vadim, sügaval sisimas saan ma aru, et see oleks liiga vara. Olen kõigest aasta oma kodumaal mänginud. Olen Pariisist pärit, ega taha oma riigist niimoodi lahkuda. Tahan ka siin suureks saada. Real ootab mind... vähemalt ma tunnen nii," meenutab Vasiljev noore ründetähe öeldut.

Ühtlasi lisas Vasiljev, et kohtus selle nädala alguses Mbappega. "Ta on jätkuvalt sama inimene, täitsa Kylian. Aga ta on kasvanud, muutunud tugevamaks ja kuulsamaks. Aga kui ta mängida ei saa, siis ta tunneb ennast jätkuvalt ebamugavalt," sõnas venelane intervjuus Telefootile.