Julia Beljajeva: „Kõige hullem pole, aga saanuks paremini.“ 

„Eriti head meelt teeb, et suutsime Itaaliat viienda koha matšis võita. Oleme neile viimastel turniiridel kaotanud ja näitasime nüüd, et suudame nendega vehelda küll,“ märkis Beljajeva.

„Olümpia arvestuses on meil jäänud kolm etappi ning peame lihtsalt veel paremini vehklema, et pilet kindlustada. See on põhiline eesmärk,“ kinnitas 2013. aasta maailmameister.