KÕIK HÄÄLETAMA! Tänakul on Toyotaga võimalik napsata veel üks auhind 

Nimelt tuli tänavu sügisel välja arvutimäng WRC 8, kus iga meeskond, tegutsegu ta tehase rahadega või mitte, on esindatud. Masinate seast valitakse välja kõige ilusam ja silmatorkavam ning just siin on võimalik eesti rallifännidel esikohale aidata Toyota Gazoo Racingu neljarattaline. Oma hääle Jaapani autotootja masina heaks saab anda SIIN.