Vehklemisnaiskonna eesmärk: krambist tuleb üle saada 

„Ma ei saa teiste eest rääkida, aga mul on tunne, et võiksime endas veidi kindlamad olla ja vabamalt vehelda,“ kommenteeris üle pika aja naiskonna koosseisu nimetatud Erika Kirpu, kes just Ameerika Ühendriikidele kaotatud veerandfinaalis naiskonnast eredaimalt esile kerkis.