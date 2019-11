Talisport TUBLI: Eesti kurlingunaiskond võitis MK-etapi Toimetas Deivil Tserp , täna, 08:57 Jaga: M

Marie Turmann. Foto: Tiina Kõrtsini

Eesti tugevaim kurlingunaiskond Marie Turmanni juhtimisel võitis Tallinnas toimunud MK-etapi Tallinn Ladies Challenger 2019, alistades finaalkohtumises Šveitsi esinduse tulemusega 7:4. Kodumaise turniiri käigus võitis Marie Turmanni võistkond kõik peetud kohtumised. "Tunne on hea ja võidu üle on meil äärmiselt hea meel ning see annab eelseisvate Euroopa meistrivõistluste eel kindlust juurde. Meie eesmärgiks oli mängida rahulikult oma mängu, samas leida viskekindlus ja stabiilsus, samuti ka kohti, kus saame veel väikest lihvi anda. Nüüd jätkame ettevalmistusi, et olla juba sel kuul algavaks EMiks parimas vormis," kommenteeris Eesti naiskonna kapten Marie Turmann. Poolfinaalis oli Turmanni naiskonna vastaseks Tšehhi naiskond Anna Kubešková juhtimisel, kes kuulub samuti Euroopa meistrivõistluste A-gruppi. "See mäng ei olnud kerge ja oli kergeid eksimusi mõlemalt poolt, seega oli hea tunne väljuda väga tasavägisest mängust tugeva vastase vastu võitjana," lisas Turmann.