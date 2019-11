Müstilised numbrid: Ratasepp on ultratriatlonil ujunud 140,6, sõitnud rattaga 6660 ja jooksnud 1561,4 kilomeetrit 

Enamik nendest finišitest jääb katsumuse teise poolde. Ratasepa keskmine Ironmani distantsi läbimise aeg 37 päeva kohta on 11:04.23 ja seni läbitud katsumuse koondaeg on maailma kiireim - 409:42.08.

Ratasepp on viimased kaks nädalat näidanud uskumatult stabiilseid finišiaegu, mis kõik jäävad alla 11 tunni. Sportlase sõnul on 11 tunni piiri alistamine tema jaoks vaimselt väga tähtis, seda isegi tuuletingimustes. Keerulisematel päevadel puhusid iilid 45-60 km/h.

Ratasepp tunnistab, et tugevad tuuled ja iseendale seatud nõudmised on viinud ta keha väga piiri peale, nii et isegi kolm järelejäänud täispikka triatlonit tuleb läbida aukartusega ja lootuses, et siiani heas seisukorras lihased peavad lõpuni hästi vastu.