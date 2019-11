JUUBEL: legendaarne ujuja tähistab 90. sünnipäeva! 

Alates 1987. aastast on Michelson aktiivne meisterujumise U-klubi liige ning on osalenud meisterujumise MMidel ja EMidel. Aastatel 1963–1968 kuulus ta ujumisföderatsiooni presiidiumi ning on olnud Kalevi ujumissektsiooni presiidiumi esimees. Aktiivselt tegutses ta ka ujumiskohtunikuna.