VIDEO | Mitmeid rekordeid purustanud Doncic ja Porzingis tõstsid Dallase läänekonverentsis neljandaks 

Mavericks alistas võõrsil Cleveland Cavaliersi kindlalt 131:111. 20aastane Doncic sai kirja teise järjestikuse kolmikduubli: 29 punkti, 14 lauapalli ja 15 korvisöötu. Porzingis lisas hea visketabavuse juures 18 silma, üheksa lauda ja kuus blokki.

Täna näidatud numbrid tähistavad mitmeid rekordeid. Doncicist sai esimene mängija, kes järjestikustes mängudes visanud vähemalt 29 punkti, kogunud 13 lauapalli ja jaganud 15 söötu. Samuti on sloveen kõigi aegade noorim, kes kahes mängus järjest 25 punkti juures kolmikduubli kirja saanud ning 15 resultatiivset söötu andnud.

Porzingisest sai aga esimene Dallase mängija, kes ühes mängus tabanud nii neli kolmepunktiviset kui ka blokeerinud viis viset.

Ajaloolistest numbritest tähtsam on aga vast see, et Mavericks oli taas võidukas. Kuue mängu järel hoiab meeskond nelja võidu ja kahe kaotusega idakonverentsis neljandat kohta. Ettepoole jäävad tänavused eeldatavad soosikud Los Angeles Clippers ja Los Angeles Lakers ning mõnevõrra üllatuslikult Minnesota Timberwolves.

Viimati 2016. aastal play-offi jõudnud Mavericksil pole pärast nii hästi läinud: järgnevatel kordadel lõpetati vastavalt 11., 13. ja 14. ehk eelviimasel kohal. Käimasoleva hooaja head algust ilmestab ka tõsiasi, et klubi alustas kahe järjestikuse võiduga. Viimati saadi sellega hakkama 15 aastat tagasi.

Kuue mängu järel on küll vara järeldusi teha, kuid meeskond paistab olevat palju tugevam kui eelmisel aastal. Doncic, kes mullu parima uustulnukana keskmiselt 21.2 punkti, 7.8 lauapalli ja 6.0 korvisöötu mängus kogus, on tänavu numbrid uuele tasemele viinud: näitajad on vastavalt 26.7, 10.3 ja 9.5 ehk peaaegu kolmikduubel.