Rinnavähist paranenud murdmaasuusatamise olümpiavõitja läbis maratoni suurepärase ajaga 

Murdmaasuusataja sõnas pärast jooksu, et tal oli stardi eel kerge pabin sees. "Et ma end terve maratoni vältel hästi tundsin, oli suureks kergenduseks. Teadsin, et olen heas vormis, aga samas olin ka pisut ärevil, kuna kahtlesin, kas mu jalad kõik 42 kilomeetrit vastu peavad," vahendas Randalli sõnu Alaska telekanal KTUU.

Möödunud aastal koos Jessica Digginsiga olümpiavõitjaks tulnud ameeriklanna lisas, et jooksumaraton oli talle põnevaks kogemuseks. "Sel aastal on olnud lõbus uusi asju proovida. Veebruaris läbisin esimese 50 kilomeetri pikkuse suusatamisvõistluse. Suvel ujusin esmakordselt avavees miili (1,6 kilomeetrit) ning nüüd jooksin maratoni. Eks ole näha, mis järgmisena ette võtan," sõnas Randall.

"Kui mul see diagnoositi, mõtlesin ma, et see ei lase mul maratoni joosta. Eelmisel aastal elasin kaasa tiimikaaslastele, kuid on suurepärane tagasi olla ja see distants ise läbida," lausus Randall.