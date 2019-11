DAS ENDE! Kui Saksamaa meistritiitlist ei piisa... 

Bayerni spordidirektor Hasan Salihamidzic kinnitas üheselt, et klubi juhatus toetab juhendajat sajaprotsendiliselt. „Mind süüdistati, et ma ei ole avalikult rääkinud Kovači teemal meedias. Miks? Me ei nõustu pressi arvamusega ja me hindame tema tööd. Me ei pea end avalikult õigustama,“ sõnas ta.

Baierimaa suurklubi esimees Karl-Heinz Rummenigge lisas: „Me ei talu enam teie põhjendamatut kriitikat. Alates tänasest me ei luba seda teha ennastalandavalt. Me kaitseme oma mängijaid, treenereid ja klubi.“

Pärast pressikonverentsi hakkasid klubi tulemused paranema ning kevadel tõsteti pea kohale nii Saksamaa meistritiitel kui ka karikas. Paraku pole need Bayerni silmas pidades saavutused, millega tööturul hoobelda, vaid pigem kohustuslikud verstapostid, milleni jõudmist eeldatakse sult automaatselt.

Veel kevadel sai Niko Kovač rõõmustada Saksamaa meistritiitli üle. Praeguseks ei tähenda see enam midagi. Foto: AFP/Scanpix

Teist korda ei andestatud

Bayerni juhtide silmis on tõe kriteeriumiks Meistrite liiga, kust mullu pudeneti enne veerandfinaale. Seetõttu ei järgnenudki teisele sügiskriisile enam peatreeneri toetuspressikonverents, vaid karm teadaanne, et horvaadi aeg on läbi.

„Leian, et see on praegu klubi jaoks õige otsus,“ kommenteeris Kovač . „Tulemused ja meie viimase aja mängupilt viisid mu sellise otsuseni. Sooviksin koos oma [abitreenerist] venna Robertiga tänada Bayerni nende 18 kuu eest.“