Sebastien Ogier kinnitas: lõpetan karjääri 

Ogier märkis ka, et Citroëni jaoks oli väga raske aasta, kuna auto polnud piisavalt kiire ning oli kohati alajuhitav. Eriti tegi see muret asfaldil, mis oli varem Ogier’ tugevuseks. Samas kinnitas prantslane, et täiesti ebaõnnestunuks ta aastat ei pea.

„Minu filosoofia on igas olukorras endast maksimum anda ja samamoodi oli see sel aastal. Ka tiim andis kindlasti endast parima. Aga see on siiski sport ning võitjaid saab olla vaid üks. Ka eelmisel aastal oli meil tugev konkurents, kuid kahjuks ei suutnud me tiitlit kaitsta. Samas polnud hooaeg halb: saime palju poodiumikohti ja võite,“ arvas 35-aastane ralliäss.