Belgia meedia: Tänakul saab Hyundais raske olema 

„Tänak on see, kes paneb ennast raskesse seisu. Ta lahkus võitvast meeskonnast ning peab nüüd kohanema täiesti uue struktuuriga, mis on Neuville’i järgiehitatud. Edu võtmed jäävad Thierry kätte,“ kirjutab ajakirjanik Olivier Gaspard. „Meeskond, auto ja kõik muu on kuus aastat Thierry ümber ehitatud ja see töö on olnud edukas. Hyundail on WRC sarjas 14 võitu, millest 12 on võitnud Thierry.“