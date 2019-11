WRC ÕHTULEHE EKSKLUSIIV! Hyundai pealik Adamo avaldab Tänaku lepingu tagamaid Henry Lääne , täna, 13:27 Jaga: M

KARISMAATILINE: Andrea Adamo (fookuses) on nõudlik ülemus, kes ei unusta kunagi, et edu saavutab meeskonnatöö. Foto: Hyundai Motorsport

„Kuulujutud olid ka kuldsest vetsupotist ja nõudmisest, et teeksin Otile iga päev süüa. Kõlakaid oli palju,“ ütleb Hyundai rallitiimi pealik Andrea Adamo Õhtulehele. Otsekohese olemise ja ütlemisega itaallane kõlab lõõgastunult ning viskab telefonivestluses korduvalt nalja. Pole ka ime – Lõuna-Korea autotootja võistkonna jaoks on meeskondliku arvestuse võit lähedal ning järgmiseks hooajaks liitusid nendega maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja.